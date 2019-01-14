بعد مواجهات عنيفة... الجيش اليمني يحاصر مقاتلي "أنصار الله" في الرمادة بتعز

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات دارت عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل، باتجاه مواقع في المطار القديم وتبة ياسين ومنطقة مدارت غرب مدينة تعز".

وأكد "إحباط قوات الجيش محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها".

© AP Photo / Hani Mohammed إعلان خطير من "أنصار الله" بشأن هجمات الطائرات المسيرة في اليمن

في السياق، "استهدفت مدفعية الجيش، آلية لمليشيا الحوثي شمال جبل المنعم في جبهة الضباب غرب المدينة، ما أسفر عن تدميرها ومصرع وإصابة كل من على متنها"، حسب موقع الجيش.

على صعيد آخر، أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم في مواجهات غرب مدينة تعز.

ونقل "26 سبتمبر" عن قائد جبهة الضباب غرب مدينة تعز العقيد فؤاد حسان، أن "قوات الجيش باتت تحاصر مليشيا الحوثي في منطقة الرمادة من ثلاثة اتجاهات، وذلك بعد تمكنها من الانتشار والسيطرة على الجبال والتباب في منطقتي وهر ومكائر.

وأضاف العقيد حسان، أن "الجيش وصل إلى مشارف منطقة الرمادة، وبات لا يفصله عن الخط الإسفلتي في المنطقة سوى كيلومترين اثنين".

وذكر أن "قوات الجيش نفذت، خلال اليومين الماضيين، عملية نوعية في المنطقة، تمكنت خلالها من تدمير غرفة عمليات مهمة للمليشيا".

ولفت إلى "أن أهمية جبهة الرمادة غرب مدينة تعز، في كونها من أهم الجبهات بالمحافظة، وتستميت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الحفاظ على ما تبقى من مواقع تحت سيطرتها من خلال دفعها بتعزيزات كبيرة، والحشد بكثافة إلى مناطق البرح والرمادة وشارع الستين".