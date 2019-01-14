الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.