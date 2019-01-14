واشنطن تكشف تفاصيل اتفاق بومبيو مع ابن سلمان بشأن حرب اليمن

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر "تويتر": "التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، ولي العهد محمد بن سلمان".
سمو #ولي_العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي.#واس pic.twitter.com/VR9mRYrbFj— واس (@spagov) January 14, 2019
وأضافت السفارة: "فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة، والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة"، متابعة "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع".
.@SecPompeo met today with Crown Prince #MohammedbinSalman. On #Yemen, agreed on need for continued de-escalation and adherence to Sweden agreements, especially cease-fire and redeployment in #Hudaydah. A comprehensive political solution is only way to the end the conflict. pic.twitter.com/zTFAByZqH9— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) ١٤ يناير ٢٠١٩
وكان بومبيو، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نقلت السفارة عن بومبيو قوله "لقاء مثمر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك اليمن، وإيران، وأفغانستان"، متابعا "أعبر عن امتناني لدعم السعودية للعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن وعملية السلام في أفغانستان".
“Had a very good meeting with @KingSalman. We discussed many issues, including #Yemen, #Iran, and #Afghanistan. Grateful for #SaudiArabia’s support for the UN political process on #Yemen and the #Afghanistan peace process.”- @SecPompeo pic.twitter.com/5LoFZ6cEGC— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) ١٤ يناير ٢٠١٩
وكان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، وصل إلى السعودية، مساء أمس الأحد، ضمن جولة بدأها بزيارة العراق، ومصر، والبحرين، والإمارات، وقطر، مرورا بالسعودية، وتقوده أيضا إلى الأردن وسلطنة عمان والكويت، يبحث خلالها علاقات التعاون، والتطورات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب.
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