ظريف يعلن من العراق أن الرئيس روحاني يزور بغداد في مارس المقبل

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال شهر مارس/آذار المقبل، تلبية لدعوة رسمية.

طهران — سبوتنيك. وقال ظريف، الذي يقوم بزيارة للعراق منذ يوم أمس، للصحفيين، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية": "تم الاتفاق بصورة نهائية على زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد خلال شهر آذار/مارس المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء والرئيس العراقي".

© REUTERS / Anushree Fadnavis ردا على بومبيو... ظريف: أمريكا تجلب الفوضى أينما حلت

وتجري هذه الزيارة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا ملموسة على الحكومة العراقية لجعلها التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع إيران، التي تشن واشنطن ضدها حملة اقتصادية واسعة النطاق، وهو ما تعارضه بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إن بلاده غير معنية بالعقوبات الأمريكية على طهران، مشيرا إلى أن حجم التجارة السنوي المتبادل بين العراق وإيران بلغ 12 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

ويعدّ العراق أهم المنافذ المتاحة لإيران على العالم منذ بدء سريان العقوبات الأمريكية عليها، التي قلصت إلى حدّ كبير صادرات طهران من النفط، وحدت من إمكانية وصولها إلى عملة الدولار الأمريكي.