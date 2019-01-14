في ذكرى الثورة...اتحاد الشغل التونسي يعلن الإضراب العام في 17 يناير

أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، تنفيذ إضراب 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، للموظفين العموميين والعامين في القطاع العام، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة لزيادة الأجور.

وقال الطبوبي، في مؤتمر جماهيري بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة التونسية عقد في مقر اتحاد الشغل بالعاصمة التونسية، اليوم الاثنين: "إضرابنا متواصل، وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 يناير الجاري".

وشدد على أن "الإعداد للأضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور"، وذلك بحسب موقع الاتحاد العام للشغل.

وعلى خلفية الاضراب قال الأمين العام إن الهيئة الإدارية للاتحاد خلال الساعات القادمة ستجتمع وتتخذ ''قرارات تصعيدية ومناسبة لتعديل البوصلة''، مؤكدا أن التصعيد هو أحد أشكال النضال من أجل الوطن.

وانتقد الطبوبي كذلك الحكومة لتعاملها السلبي مع مطالب الاتحاد وذكر بعض المغالطات في الأرقام في خصوص عدد الموظفين ودعا كافة الشغالين والهياكل النقابية للتضامن.