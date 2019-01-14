وزير الخارجية الفرنسي: زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى العراق

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أشار لودريان، خلال استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي له في بغداد، إلى "زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين".

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وقال لودريان، بحسب البيان الذي نشرته قناة "السومرية نيوز"، "جئنا لنعلن دعمنا الكامل للعراق ولحكومته، ولنعبر عن إرادة فرنسا بتوسيع العلاقات مع العراق".

وأضاف "فرنسا ستمضي قدما بعلاقات الشراكة والتعاون مع العراق ودعم الحكومة العراقية التي تقود العراق بنجاح".

وتابع الوزير الفرنسي "العراق أصبح لاعبا أساسيا في الاستقرار وسياسته قائمة على النأي عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني".