البحرية العمانية تنفذ تمرين "الثمر الطيب" بمشاركة قطع حربية باكستانية

أطلقت البحرية العمانية، اليوم الاثنين، التمرين العسكري "الثمر الطيب"، والذي تشارك فيه مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الباكستانية؛ وذلك بهدف استدامة الجاهزية، وتبادل الخبرات.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، ينفذ التمرين بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني، ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

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ويتضمن التمرين العديد من الفعاليات، وفقا للخطة المرسومة، ومنها تنفيذ عدد من التشكيلات والمناورات البحرية والتمارين الخاصة والعمليات البحرية وتبادل المعلومات والخبرات بين أطقم السفن المشاركة.

ويأتي تنفيذ تمرين "الثمر الطيب" في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، وكذلك ضمن خطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة.

ويهدف التمرين إلى إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

كانت سلطنة عمان أطلقت، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، فعاليات التمرين الوطني "الشموخ 2"، والذي نفذته القوات المسلحة مع دوائر وزارة الدفاع والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وبحسب تصريحات مسؤولين عمانيين، وصلت أعداد المشاركين في هذا التمرين، الذي يعد الأكبر في تاريخ السلطنة، إلى أكثر من 70 ألف مشارك من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب وحدات من القوات المسلحة البريطانية شاركت بأكثر من 5500 جندي.