اكتشاف جديد يمنح السودان 7 أطنان ذهب سنويا

ينتظر السودان إنتاج 7 أطنان من الذهب سنويا من أحد المناجم الضخمة المكتشفة حديثا.

وصرح وزير النفط والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، بأنه تم الكشف عن منجم ذهب وصفه بـ "الضخم"، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 7 أطنان سنويا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov السودان يلمح إلى إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه

وتأتي تصريحات عبد القادر خلال لقائه بممثلي الشركات العاملة بقطاع التعدين في ولاية البحر الأحمر، مساء الأحد، لكنه لم يشر خلال تصريحاته إلى أي تفاصيل حول موقع المنجم وموعد البدء بالإنتاج.

وتعهد الوزير السوداني بإجراء معالجات كبيره فى قطاع التعدين، مشيرا إلى أن كافة المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

يذكر أن أماكن التعدين التقليدي للذهب تنتشر في أكثر من 800 موقعا بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية، بينما يعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الدائرة في عديد المدن.