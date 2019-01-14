الحلبوسي: نأمل أن تبذل إيران جهدا أكبر لمساعدة العراق

وقال الحلبوسي، خلال استقبال هيئة رئاسة المجلس لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور العراق حاليا، حسب بيان لمكتبه الإعلامي: "تمنى أن يكون هناك جهد أكبر من إيران لمساعدتنا في بعض الملفات وخصوصا في الملف المائي".
وكان ظريف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال شهر مارس/ آذار المقبل، تلبية لدعوة رسمية.
وقال ظريف، الذي يقوم بزيارة للعراق منذ يوم أمس، للصحفيين، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية": "تم الاتفاق بصورة نهائية على زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد خلال شهر مارس المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء والرئيس العراقي".
وتجري هذه الزيارة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا ملموسة على الحكومة العراقية لجعلها التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع إيران، التي تشن واشنطن ضدها حملة اقتصادية واسعة النطاق، وهو ما تعارضه بغداد.
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