الحلبوسي: نأمل أن تبذل إيران جهدا أكبر لمساعدة العراق

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إيران بتسريع الجهود لحل عدة مشاكل عالقة بين البلدين وعلى رأسها الملف المائي، فيما تعاني بغداد من شح مواردها المائية.

وقال الحلبوسي، خلال استقبال هيئة رئاسة المجلس لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور العراق حاليا، حسب بيان لمكتبه الإعلامي: "تمنى أن يكون هناك جهد أكبر من إيران لمساعدتنا في بعض الملفات وخصوصا في الملف المائي".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف يعلن من العراق أن الرئيس روحاني يزور بغداد في مارس المقبل

وتابع: "سنحث الحكومة العراقية على زيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الحركة الاقتصادية ما بين العراق وإيران"، وذلك بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".

وكان ظريف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال شهر مارس/ آذار المقبل، تلبية لدعوة رسمية.

وقال ظريف، الذي يقوم بزيارة للعراق منذ يوم أمس، للصحفيين، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية": "تم الاتفاق بصورة نهائية على زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد خلال شهر مارس المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء والرئيس العراقي".

وتجري هذه الزيارة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا ملموسة على الحكومة العراقية لجعلها التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع إيران، التي تشن واشنطن ضدها حملة اقتصادية واسعة النطاق، وهو ما تعارضه بغداد.