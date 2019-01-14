سفيرا العراق وروسيا يلتقيان في موسكو ويؤكدان المضي نحو تطوير العلاقات

التقى سفير جمهورية العراق لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الاثنين، مع سفير روسيا لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، وذلك لمناقشة التحضيرات لزيارة وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، المرتقبة إلى موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تغريدة السفير العراقي لدى روسيا على موقع "تويتر" يلتقي اليوم سفيرا العراق وروسيا في موسكو ليؤكدا مضي البلدين قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية".

وأكد سفير العراق لدى روسيا الاتحادية من خلال حسابه الشخصي تويتر بأنه تم إجراء لقاء مع السفير الروسي في بغداد، السيد مكسيم مكسيموف، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة التحضيرات لزيارة وزير الخارجية العراقي القريبة، إلى موسكو. وقدم العذاري شكره لروسيا على دعمها المستمر للعراق في حربه ضد الاٍرهاب.

عند استقبالي سعادة سفير #روسيا في #بغداد #مكسيم_مكسيموف ناقشنا تفاصيل زيارة معالي الوزير @maalhakim الى #موسكو نهاية الشهر الحالي كما ناقشنا الزيارات الرسمية التي ستتم من قبل الطرفين خلال العام الحالي. قدمت له امتناني على الدعم المستمر من قبله وقبل @RusEmbassyIraq & @mfa_russia pic.twitter.com/37cdkvT0eA — Ambassador Haidar M Hadi (@HaidarHadi) January 14, 2019

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية العراقي، كان قد أعلن سابقاً، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأنه سيبحث موضوع تأشيرات الدخول بين بغداد وموسكو ضمن زيارته المرتقبة إلى روسيا أواخر الشهر الجاري".

وقال الحكيم للوكالة إن "التأشيرة بين البلدين ضمن الأجندة المقترحة مناقشتها خلال زيارتي إلى موسكو".

كما أكد الحكيم، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو، إما يوم 29 أو 30 من الشهر الجاري.