العراق والأردن يشددان على أن يكونا منطلقا لحوار جاد ينهي أزمات المنطقة

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة العمل على تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن تكون بغداد وعمان منطلقا لحوار جاد وبنّاء لإنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

© Sputnik . Sergej Guneev وصول الملك الأردني إلى بغداد

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، اليوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مطار بغداد الدولي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني والوفد المرافق له، وسط حفاوة بالغة وترحيب كبير"، وذلك وفقا لموقع " السومرية نيوز ".

وأضاف البيان أن الرئيس برهم صالح "رحب بالملك عبد الله الثاني الذي يزور العراق بدعوة منه، في بلده الثاني، وجرت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية".

وتابع أن الطرفين "عقدا اجتماعا ثنائيا في قصر السلام، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والأردن، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة".

وأشار إلى أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا العربية والدولية، والتأكيد على الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربيا وإقليميا، وأن تكون بغداد وعمان مرتكزا أساسيا لتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب ومنطلقا لحوار جاد وبناء لإنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة".