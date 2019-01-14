الأمم المتحدة: الأردن لم يوافق بعد على استضافة اجتماع بشأن اليمن

أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أن الحكومة الأردنية لم توافق بعد على استضافة اجتماع للجنة متابعة الأسرى.

وقال مكتب المبعوث في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "يؤكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أنه ليس هناك موافقة بعد من الحكومة الأردنية على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان".

يؤكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أنه ليس هناك موافقة بعد من الحكومة الأردنية على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) ١٤ يناير ٢٠١٩

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، أمس الأحد، أن عمان ما زالت تدرس طلبا من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية الأردنية في بيان إن "المملكة لا تزال تدرس الطلب الذي تقدمت به الأمم المتحدة لاستضافة الأردن للجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين".

وأضاف المصدر: "سيتم التعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساس، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا"، مشيرا إلى أنه "سيتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية أوائل الشهر الجاري، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.