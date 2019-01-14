تنديدات حقوقية للاعتداءات على الصحفيين في ليبيا

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تصاعد حالات الاعتداء والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الصحفيين يتعرضون لاعتداءات من قبل عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء أعمالهم الميدانية، وأثناء زياراتهم للوزارات لتغطية المؤتمرات الصحفية وتغطية والأنشطة الرسمية دون أي أسباب".

© REUTERS / HANI AMARA طهران تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس

ورفضت اللجنة "المساس بحرية العمل الصحفي، وممارسات التهديد والابتزاز والإرهاب المسلح، التي تمارس بحق الصحفيين والإعلاميين، لأسباب تتعلق بعملهم".

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكل الجهات ذات العلاقة، "بالتحرك العاجل لوقف الممارسات المشينة بحق الصحفيين والإعلاميين".

وحملت اللجنة المسؤولية القانونية والوطنية للمؤسسات الرسمية، إزاء حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وضرورة العمل على ضمان تسهيل ممارسة الصحفيين والإعلاميين لمهامهم.

وأعربت عن تضامنها مع الصحفيين، جراء الانتهاكات والممارسات التي ارتكبت بحقهم، واعتبرتها جريمة أخري تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام، وبقية الحريات الأساسية في ليبيا.

وحذرت من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام الرأي والتعبير، وحق المواطن في المعرفة والمشاركة والوصول للمعلومة.