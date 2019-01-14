العراق: فرنسا خصصت قرضا بقيمة 430 مليون يورو لإعمار المدن المحررة

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد الحلبوسي، حرص حكومة العراق ومجلس النواب على التعاون مع المجتمع الدولي، ومن ضمنه فرنسا، في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

© REUTERS / Yoan Valat وزير الخارجية الفرنسي: زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى العراق

وأشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الفرنسي في دعم العراق بملف النازحين وتخصيص قرض بمبلغ 430 مليون يورو، لإعادة إعمار المدن المحررة، وكذلك المساهمة في إعمار جامعة الموصل، كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن، وفتح باب الاستثمارات بما يعزز ويخدم العلاقة بين البلدين.

من ناحيته، أكد السيد لودريان حرص الحكومة الفرنسية على دعم العراق في الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أشار لودريان، خلال استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي له في بغداد، إلى "زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين".