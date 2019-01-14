الرئيس العراقي يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، جاء ذلك خلال استقبال صالح لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد.

بغداد — سبوتنيك وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، فإن صالح أكد خلال اللقاء على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين"، كما أشار إلى "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي نحو آفاق أوسع".

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وجدد وزير الخارجية الفرنسي حرص بلاده على استمرار دعم العراق في جميع المجالات، وبحسب البيان "وجه لودريان دعوة من الرئيس الفرنسي إلى رئيس الجمهورية لزيارة فرنسا"، ووعد صالح بتلبيتها في وقت مناسب.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أشار لودريان، خلال استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي له في بغداد، إلى "زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين".