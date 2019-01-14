شرطي سوري ينقذ مواطنا حاول الانتحار في نهر العاصي (فيديو)

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي نجح بإنقاذ رجل مسن حاول الانتحار من خلال رمي نفسه في مجرى نهر العاصي الذي يمر وسط مدينة حماة.

وأكد المراسل إنقاذ المواطن البالغ من العمر 66 عاما قبل أن يفارق الحياة، مشيرا إلى أن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي قام بالقفز إلى مجرى نهر العاصي لحظة وصوله إلى الموقع، ونجح بانتشال المواطن.

وإثر ذلك، تم نقل الرجل إلى مشفى حماة الوطني.

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال مدير مشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف: تم إسعاف أحد المواطنين إلى المشفى، ووفق الرواية الأولية فقد قام بإلقاء نفسه في مجرى نهر العاصي، مشيرا إلى إصاباته اقتصرت على بعض الجروح والكدمات في مناطق مختلفة من جسده.

وأشار الدكتور خلوف إلى أن الأقسام المعنية في المشفى تقوم حاليا بإخضاع الرجل لعدد من الفحوصات والتحاليل للتأكد من سلامته الصحية والنفسية.