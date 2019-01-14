الجيش اليمني: مقتل 20 مسلحا من "أنصار الله" بمواجهات شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية، مقتل 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، اليوم الاثنين، أن "مواجهات اندلعت مساء الأحد، أثناء محاولة عناصر من مليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع شمال غربي مركز مديرية باقم شمال صعدة".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... التحالف يقصف محافظة صعدة على الحدود مع السعودية

وأكد "إفشال الجيش محاولة المليشيا (الحوثيين) وإجبارها على التراجع، عقب مواجهات أسفرت عن مصرع 20 من عناصرها وإصابة آخرين، وتدمير طاقم تابع لها".

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.