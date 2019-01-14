ريم ندا: برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصا حادا بالتمويل في فلسطين

قالت ريم ندا، المتحدث الإقليمي باسم برنامج الأغذية العالمي، إن "ما يواجهه برنامج الأغذية العالمي من نقص حاد في التمويل في فلسطين أثر على نحو مئتي ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وغزة".

وأكدت لبرنامج "أضواء وأصداء" على أثير راديو "سبوتنيك"، أنه "اعتبارا من أول هذا الشهر هناك نحو 27 ألف شخص في الضفة لن يحصلوا على أية مساعدات بينما يحصل المستفيدون الباقون على 80 بالمئة فقط من مستحقاتهم الشهرية وهي ثمانية دولارات لكل شخص بدلا من عشرة بعد تقليص المبلغ".

© Sputnik . Egyptian Presidency السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

وأشارت إلى أن "الدعم الذي يقدمه البرنامج يغطي الاحتياجات الغذائية الأساسية لكل أسرة، ولكنه يحتاج حاليا إلى 57 مليون دولار للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لنحو 360 ألف شخص خلال عام 2019 ولكن اضطررنا لخفض المساعدات هذا الشهر ووضع الأولوية لمن هم أكثر احتياجا ونأمل أن يتم دعم فلسطين لسد هذه الفجوة".

وذكرت ندا أن "دعم برنامج الأغذية هو اقتصادي أيضا لكافة القطاعات في فلسطين وهو يؤثر على المتاجر التي تتعامل معها الأسر لشراء احتياجاتهم عن طريق الكارت الغذائي لذلك تقليص الدعم يهدد جميع الناس المستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشارت إلى أن "البرنامج يضخ حوالي 3 ملايين دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي شهريا".