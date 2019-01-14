برلماني سوداني: من يريدون بقاء البشير عليهم أن يدعموه

قال الدكتور بشير أبو رحمة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان، يحتاج السودان الآن إلى دعم سياسي ونصح الذين يرغبون بأن يكون هناك إصلاح سياسي في ظل وجود الرئيس السوداني عمر البشير في السلطة، أن يدعموه بالأفعال لا بالأقوال.

وأضاف أبو رحمة في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن "هناك مخرجات للحوار الوطني وحكومة يمكن أن تجرى عليها تعديلات بحيث تكون حكومة قومية ويكون لديها برنامج محدد لفترة انتقالية والاهتمام بحياة الناس عن طريق الإصلاح الاقتصادي، ويكون السلام ضمن برنامجها بناء السلام وانتخابات حرة نزيهة يحدث بها انتقال سلمي للسلطة بطريق ديمقراطي وبالطبع هذا يستلزم وجود حريات في السودان، تلك هي المحاور الثلاثة الأساسية لحكومة قومية".

© AP Photo / Sudanese Activist إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي الدناقلة بمدينة الخرطوم بحري

فمن يريدون يقاء البشير عليهم أن يدعموه بالعمل وليس بالأقوال"

وتابع أبو رحمة، "السودان اليوم يحتاج إلى محاربة الفساد بمعاونة من يدعون صداقته، وأن يقوموا بوضع قروض ومنح إلى آجال في البنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، ووقف تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، لأن تهور الجنيه وزيادة التضخم تضر بالمواطن العادي لأن الأسعار سترتفع وتضيق المعيشة على أصحابها،

ولفت بشير أبو رحمة، إلى أن هناك سودانيين يعملون مع أجهزة استخبارات أجنبية، ويوظفون بعض السودانيين في البلدان الأوروبية، أو بعض بلدان الخليج للكتابة في السوشيال ميديا أحيانا "أكاذيب"، وفي أحيان أخرى لإشعال النيران في الداخل السوداني، لكن السودان قوي بقواته المسلحة، التي هي الضامن الأساسي والملاذ الأخير لأمن البلد واستقراره، السودان قوي بتماسكه الاجتماعي ويختلف عن أية دولة من الدول، لذا فأنا أطمئن المشفقين على السودان بأنه سيتجاوز هذه المحنة.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.