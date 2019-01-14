وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون يصل دمشق غدا الثلاثاء للقاء عدد من المسؤولين السوريين".

Richard Drew المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون يبدأ اليوم تولي مهام منصبه

ولم يعط المصدر أي تفاصيل إضافية عن مستوى المسؤولين الذين سيلتقيهم بيدرسون بدمشق.

وزيارة بيدرسون إلى دمشق هي الأولى بعد توليه مهامه كمبعوث أممي خاص إلى سوريا خلفا لستيفان ديمستورا.

وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين.

وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.