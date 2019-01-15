بريطانيا تدعم مصابي الحرب في سوريا باليرقات

تسعى الحكومة البريطانية لإرسال يرقات الحشرات لمناطق الحروب والنزاعات الدولية وعلى رأسها سوريا وجنوب السودان، من أجل المساعدة على تنظيف جروح المصابين كونها تتغذى على الأنسجة الميتة والجروح الملتهبة.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تساهم اليرقات في إنقاذ حياة الكثيرين وتحديدا في البلدان التي تفتقر إلى الإمدادات الطبية.

ويتم وضع اليرقات الحية على المكان المصاب، لتقوم بإفراز اللعاب الذي يحتوي على الأنزيمات التي تقضي على البكتيريا والخلايا الميتة.

ويرى المسؤولون أن اليرقات يمكنها إنقاذ حياة العديدين، وقد تعالج نحو 250 جرحا يوميا، على أن يتم تطوير تقنيات المختبرات للسماح للمجتمعات المحلية بإنتاج الديدان الطبية.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على اعتبار اليرقات "أداة طبية" في عام 2004، وأجازت استخدامها لعلاج للجروح.

يذكر أن اليرقات تم الاستعانة بها في الحرب الأهلية الأمريكية لمنع الغرغرينا، كما استخدمت أيضا في الحرب العالمية الأولى.