بريطانيا تدعم مصابي الحرب في سوريا باليرقات

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تساهم اليرقات في إنقاذ حياة الكثيرين وتحديدا في البلدان التي تفتقر إلى الإمدادات الطبية.
ويرى المسؤولون أن اليرقات يمكنها إنقاذ حياة العديدين، وقد تعالج نحو 250 جرحا يوميا، على أن يتم تطوير تقنيات المختبرات للسماح للمجتمعات المحلية بإنتاج الديدان الطبية.
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على اعتبار اليرقات "أداة طبية" في عام 2004، وأجازت استخدامها لعلاج للجروح.
يذكر أن اليرقات تم الاستعانة بها في الحرب الأهلية الأمريكية لمنع الغرغرينا، كما استخدمت أيضا في الحرب العالمية الأولى.
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