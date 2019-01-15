بعد شهر على "اتفاق السويد"... إجراء سعودي إماراتي يمني ضد "أنصار الله"

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن شيئا لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، ولم تنسحب "ميليشيات الحوثي" من الموانئ ومن أي مكان، ولم يتم التوافق على إجراءات بناء الثقة.

© AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL الأردن يوافق على استضافة المحادثات المقبلة بين الأطراف اليمنية

وكشف اليماني أن "البعثات اليمنية والسعودية والإماراتية ستبعث تقريرا مفصلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين"، وذلك وفقا لقناة " العربية ".

وقال إن "الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم، وهناك أكثر من 75 اتفاقا منذ الحروب الست معهم"، مشيرا إلى أن اليمن اليوم تحت الإشراف الدولي، وهناك تفويض أممي من القرار 2451، ووصف مهمة رئيس بعثة المراقبين الجنرال كاميرت بالصعبة، لأنه يتعامل مع "عصابات منفلتة" لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق.

يأتي ذلك، فيما اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، على الحاجة إلى التقيد ببنود اتفاق السويد حول اليمن، خاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد، وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. ومنذ التوصل لهذا الاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.