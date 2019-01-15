وزير الداخلية اليمني: القبض على خلية تابعة لـ"أنصار الله" في لحج وعدن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظتي عدن ولحج جنوبي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، قال خلال مؤتمر صحفي في عدن، اليوم الثلاثاء: "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية تعمل لصالح جماعة أنصار الله، في محافظتي عدن ولحج".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... التحالف يقصف محافظة صعدة على الحدود مع السعودية

وكانت الجماعة نفذت، الخميس، هجوما بطائرة مسيرة من نوع "قاصف2" استهدف منصة احتفال عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 من عناصر الجيش بينهم قادة بارزون.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.