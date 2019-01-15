تصريح سعودي رسمي عن علاقة ابن سلمان بمقتل خاشقجي

خرج وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بتصريحات جديدة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحادثة، ومدى تأثير ذلك على العلاقات السعودية - الأمريكية.

وفي لقاء مع شبكة "CNN"، الأمريكية، قال الفالح، إن حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، مؤسفة ومأساوية، مؤكدا أنها كانت ستشكل إعاقة كبيرة في العلاقات السعودية — الأمريكية".

© REUTERS / POOL تفاصيل اجتماعي الـ80 دقيقة... إقرار من الملك سلمان وولي العهد بشأن خاشقجي

وأعلن النائب العام السعودي ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، قال الفالح إن "ولي العهد قائد عالمي على المسرح العالمي، مشيرا إلى دوره في قمة العشرين الأخيرة، واجتماعاته مع عدد من زعماء العالم.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "شهرة واسم وقيادة وجرأة وقدرة الأمير محمد بن سلمان على قيادة المملكة، لايمكن أن تهتز أبدا، مؤكدا أن أهل السعودية كلهم يقفون ووراء القيادة الحالية متمثلة في العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".