الحشد الشعبي يمنع القوات الأمريكية من "انتهاك السيادة العراقية"

وأعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، اليوم الثلاثاء، "منع" القوات الأمريكية من إجراء "استطلاع مريب" لقطاعات أمنية مرابطة على الحدود العراقية السورية".

#أمن

أفادت قيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، اليوم الثلاثاء، انها قامت بمنع القوات الأمريكية من إجراء “استطلاع مريب” لقطعات أمنية مرابطة على الحدود العراقية السورية، واعتبرته “انتهاكا” للسيادة العراقية. pic.twitter.com/rWxValuv4E — Alnaeem news (@alnaeem_news) January 15, 2019

وحسب السومرية نيوز، اعتبر قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أن الاستطلاع "انتهاكا" للسيادة العراقية.

وقال مصلح إن "قيادة عمليات الأنبار للحشد منعت القوات الأمريكية من إكمال الاستطلاع مما اضطرها الرجوع إلى قاعدة بئر المراسمة وعدم اقترابهم من قاطع الحشد الشعبي".

وأكد مصلح أن "تلك المعلومات تكشف سرية القوات المرابطة مما يجعل استهدافها سهلا، إذ أن تلك المعلومات كشفها غاية في الخطورة".