الجيش السوري يفك "الحصار الأبيض" عن موقعه بمواجهة الجيش الإسرائيلي (فيديو وصور)

على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري، رصدت كاميرا "سبوتنيك" الظروف القاسية التي يعيشها الجنود السوريون الذين حاصرتهم الثلوج خلال الأيام الأخيرة، قبل أن تتمكن الوحدات العسكرية السورية من فتح الطرق وإمدادهم بالمؤن والمحروقات.

وغطت العاصفة الثلجية التي تعرضت لها سوريا خلال الأيام الأخيرة الجولان السوري باللون الأبيض، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى متر ونصف المتر.

وقامت الجهات العسكرية والحكومية في محافظة القنيطرة بفتح الطرقات في ريف القنيطرة الشمالي الذي يتربع على مرتفعات جبل الشيخ قبالة الجولان السوري المحتل. بحسب ما رصدته "سبوتنيك".

وبسبب العاصفة الثلجية القوية التي استمرت لأيام عدة انقطعت الطرقات كافة في بلدة حضر وصولا إلى عين التينة على مشارف مجدل شمس المحتلة، وغرقت النقاط العسكرية الحدودية مع الجولان السوري المحتل، وخصوصا المرتفعة منها بالثلوج، وسعت الجهات العسكرية لفتح الطرقات وتأمين عناصر النقاط بالمحروقات والأغذية وكل ما يحتاجونه، رغم الصعوبات التي واجهت عملية فتح الطرقات، وخاصة الطرقات الجبلية، حيث بلغ ارتفاع الثلوج عدة أمتار، وتشكل الجليد وصعبت الرؤية نتيجة استمرار العاصفة الثلجية.

الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري © Sputnik . Ali Hassoun

الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري © Sputnik . Ali Hassoun

الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري © Sputnik . Ali Hassoun

الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري © Sputnik . Ali Hassoun

الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري © Sputnik . Ali Hassoun 1 / 5 © Sputnik . Ali Hassoun الوحدات العسكرية السورية تفتح الطريق المحاصر بالثلوج على الحدود الفاصلة بين شطري الجولان السوري

وكانت هذه المنطقة خلال الأعوام الستة السابقة منطقة اشتباك دارت فيها معارك عنيفة دامية، بين الوحدات العسكرية السورية وبين المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتلقى دعما مباشرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد مناطق ريف القنيطرة الشمالي هدوءا تاما منذ حوالى ستة أشهر، وذلك بعد تكلل العمليات العسكرية السورية بالنصر والنجاح في تحريرها من سيطرة المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين (المحظورين في روسيا).