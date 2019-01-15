بالصور... ماذا أهدى حاكم دبي لضاحي خلفان

كشف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الإمارات، عن الهدية التي منحه إياها حاكم دبي محمد بن راشد.

وكتب ضاحي خلفان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة يشكر فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إهدائه نسخة من كتابه "قصتي"، والذي يروي فيه حاكم دبي مسيرة خدمته للوطن.

وقال ضاحي خلفان تغريدت التي أرفقها بصورة من الإهداء: "شكرا جزيلا سيدي على إهدائك هذا الكتاب الذي تروي فيه قصتك.. تعلمنا من سموكم الشيء الكثير، ولا زلنا نتلقى دروس الحكمة من قائد الحكمة والعطاء".

شكرا جزيلا سيدي على اهدائك هذا الكتاب الذي تروي فيه قصتك..تعلمنا من سموكم الشئ الكثير ولا زلنا نتلقى دروس الحكمة من قائد الحكمة والعطاء. pic.twitter.com/laPVCiSUdi — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٥ يناير ٢٠١٩

وأصدر نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم كتابه الجديد "قصتي"، بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب داخل الإمارات.