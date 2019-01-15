مستشار الملك سلمان يوجه دعوة عاجلة لرجال وسيدات المملكة

وجه الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة، دعوة إلى رجال وسيدات المملكة خاصة بالمشاركة في بناء وطنهم.

وطالب الأمير خالد "رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم (…) فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye أمير مكة: قطر منعت القطريين من الحج

وأعلن الفيصل أثناء تدشينه عددا من المشاريع التنموية في محافظات رابغ وخليص، والكامل، وقال إن إجمالي قيمة مشاريع المحافظات رابغ وخليص، والكامل، نحو 802 مليون ریال، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في محافظة رابغ 100 مليار ریال.

ودعا الأمير أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية.

وأشار المستشار الملكي إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وطالب القطاع الخاص بالمشاركة في مشاريع التنمية، موجها الدعوة للشركات الكبرى في المنطقة لمد يد العون للمحافظات والإسهام في تنميتها.