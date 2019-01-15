مستشار الملك سلمان يوجه دعوة عاجلة لرجال وسيدات المملكة

وطالب الأمير خالد "رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم (…) فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ودعا الأمير أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية.
وأشار المستشار الملكي إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وطالب القطاع الخاص بالمشاركة في مشاريع التنمية، موجها الدعوة للشركات الكبرى في المنطقة لمد يد العون للمحافظات والإسهام في تنميتها.
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