حفيدة آخر ملوك مصر تستعد للزواج... هؤلاء يحضرون الحفل

عادت أخبار العائلة الملكية المصرية السابقة إلى سطح الأخبار مرة أخرى، بعد الإعلان عن عقد قرانها السبت المقبل.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الأميرة فوزية (36 سنة) أصغر حفيدات الملك فاروق الأول، ملك مصر السابق، وكريمة ولي العهد السابق أحمد فؤاد، للزواج سيجري عقد قرانها بمنزل والدها في جنيف.

facebook/FouadofEgypt آخر ملوك مصر يحتفل بولادة أول أحفاده...شاهد كيف هنأه المصريون ونقلت "الأهرام" عن مصادر قريبة من الأسرة المالكة السابقة بأن عقد القران سيكون مقصورا على المتبقين من أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس والأصدقاء المقربين جدا منهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال، وأحفاد الأميرة فائقة، وحفيد الأميرة فوقية، نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.

وستتزوج الأميرة فوزية من فرنسي مسلم يدعى سيلفان هونودو (39 عاما)، وهو مهندس إلكترونيات يعمل في موناكو.

وتعمل فوزية في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق لها العمل في القطاع الخاص بمصر في مجال إدارة الأعمال وقت أن كانت تعيش بالقاهرة، كما عملت كدبلوماسية ضمن وفد مونت كارلو بالنمسا.