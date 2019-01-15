وفد عسكري من تركيا في قصر أمير الكويت... تفاصيل الزيارة

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، قائد قوات الدرك التركية (الجندرما) للحرس الوطني الفريق عارف تشيتن، والوفد المرافق، بقصر "بيان".

وجرت المقابلة بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي.

وقال الرفاعي في تصريحات نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية إن "الحرس الوطني وصل إلى مستويات احترافية متطورة أكسبته المكانة والسمعة المحلية والدولية الطيبة".

وعقب استقباله القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما) الفريق أول عارف تشيتين والوفد المرافق له، أشار الرفاعي إلى حرص المؤسسة على توسيع آفاق التعاون البنّاء بين الجانبين، خاصة بعد انضمام الحرس الوطني إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) والذي يضم في عضويته جمهورية تركيا.

وأكد أهمية زيارة الوفد التركي استكمالا لتحقيق بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الحرس الوطني وقوات الجندرما وما تم التوصل إليه من خطوات تنسيقية خاصة في مجال التدريب والتعاون الأمني والعسكري بما يسهم في خدمة أهداف التطوير لكلتا المؤسستين.

واطلع الوفد على إيجاز عن طبيعة العمل في الحرس الوطني والمهام والواجبات المكلف بها من تأمين المرافق الحيوية في الكويت ومساندة أجهزة الدولة، والوثيقة الاستراتيجية 2020 وما تشمله من أهداف طموحة للارتقاء بدور الحرس الوطني وتعزيز كفاءته، كما شاهد الوفد عرضا عسكريا لآليات وأسلحة الحرس الوطني.

وأبدى القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما) الفريق أول عارف تشيتين إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الحرس الوطني ومواكبته لأحدث المستجدات، مشيداً بعمق التعاون بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في بناء القدرات وصقل الخبرات.