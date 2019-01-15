ماذا دار بين وزير خارجية البحرين ومسؤول أمريكي بشأن "سياسات إيران"

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة دعم بلاده التام وتضامنها مع كافة الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة "سياسات إيران".

واعتبر الوزير آل خليفة، خلال لقائه في المنامة اليوم الثلاثاء ممثل الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران، بريان هوك، وبحسب وكالة أنباء البحرين، أن ما سماها "سياسات النظام في إيران"، تعمل على زعزعة الأمن والسلم، وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مماحكة بين وزيري خارجية إيران والبحرين... ما حكاية "النظارات"

وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية البحرينية على عمق العلاقات التي تربط بين بلاده والولايات المتحدة، واصفاً إياها بالـ"تاريخية والاستراتيجية".

وعبر الشيخ خالد بن أحمد عن اعتزاز البحرين بما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم كبيرين ومستمرين على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل الحرص المشترك على الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي.

من جانبه، أعرب هوك عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والرخاء.

وأعربت دول الخليج العربية في أكثر من بيان ختامي لقمم مجلس التعاون عن قلقها العميق مما تسميه تدخلا إيرانيا في شؤونها الداخلية.

واتهمت البحرين مرارا إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية. وتنفي طهران هذا الاتهام.

وقال السفير البحريني لدى السعودية، حمود بن عبد الله آل خليفة، في حوار له مع صحيفة عكاظ السعودية إن "إيران تعتمد ما تسميه مبدأ تصدير الثورة ونهج (ولاية الفقيه)، وهو أمر مرفوض من البحرين ودول الخليج ومعظم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، إذ يشكل تدخلا مكشوفا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأكد حمود بن عبد الله أن بلاده عانت كثيرا من "السياسة الإيرانية التي تعمل على إثارة الفتنة والعنف والطائفية البغيضة في البحرين، ومع أن الصف البحريني موحد وقوي والجبهة الوطنية متينة إلا أن تجربة عام 2011 وصلت حد تدبير محاولة انقلاب ضد نظام الحكم، الأمر الذي كاد يزعزع الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية في البحرين، لولا فضل الله وحكمة القيادة ووعي الشعب الوفي وإدراكه هذه المؤامرة الدنيئة".