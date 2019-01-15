إعلامي يمني: المهرة تدار عن طريق لجنة في الرياض

قال الإعلامي اليمني، أحمد بلحاف، "إن السعودية تحاول السيطرة على كل شيء في المهرة وإدارة الأمور الحدودية والدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية، كل هذا يتم من داخل الرياض، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للسيادة والكرامة الوطنية".

وأضاف بلحاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا، "تدار الأوضاع عن طريق ضباط سعوديين من داخل مطار "الغيظة" ولديهم محافظ موالي لهم ليكون جسر عبور للأجندة السعودية في المهرة، وكل الملفات المتعلقة بالخدمات وحتى التعيينات من درجة مدير عام، لابد أن تكون هناك موافقات من اللجنة الخاصة المعنية بالملف اليمني في الرياض".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... الناطق باسم اعتصام المهرة: الشرعية تتعرض لضغوط ونرفض وصاية السعودية

وأشار الإعلامي اليمني إلى "أن تلك اللجنة تتكون من ضباط الاستخبارات السعوديين، ما يعد انتهاكا لسيادة الوطن والمواطن، ومخالفة صريحة لما أعلنت عنه السعودية في بداية الحرب، وهو أنها تستهدف توقيف الحوثيين وإعادة الشرعية، وهو ما ترجمت السعودية والإمارات عكسه بالفعل على أرض الواقع"، بحسب قوله.

وتابع: "لم يقتصر الأمر على أمور داخل المحافظة، بل وصل إلى المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان، وأصبحت القوات السعودية هي من تحاول أن تدير الأمور، ووصل الأمر إلى منع البضائع العمانية من الوصول إلى المهرة، الأمر الذي تسبب في الكثير من الضرر للتجار والمواطنيين بسبب تلك الإجراءات التعسفية من جانب الإدارة السعودية في محافظة المهرة".