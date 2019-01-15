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19:52 15 يناير/ كانون الثاني 2019
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    صورة عبدالملك الحوثي

    الحوثي يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن اتفاق السويد

    © AFP 2018 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    قال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، إن "اتهامات وزير الخارجية الأمريكي للجيش واللجان بعدم احترام بنود اتفاق السويد ادعاءات غير حقيقية".

    وأكد الحوثي في تغريدة له اليوم على موقع "تويتر" أن اتهامات بومبيو للجيش واللجان الشعبية تدحضها خطوات إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتقديم مقترحات إيجابية.

    وخاطب رئيس اللجنة الثورية مايك بومبيو قائلا: "رفض إدارتكم إيقاف الدعم للحرب رغم قرار الكونغرس يعكس مدى جديتكم في السلام الميداني لا سلام التصريحات".

    وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، الأولى منذ عام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض، الأمر الذي يضرّ بعملية السلام.

    ووصل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء السبت لتسريع تطبيق تلك الاتفاقات، خصوصا المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.

    وشكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

    وبموجب الاتفاق، على الحوثيين وقوات التحالف، أن ينسحبوا كليا من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

    وتصاعدت الحرب بين الطرفين في آذار/ مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد، ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص.

    وأسفرت الحرب كذلك عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة التي تتحدث باستمرار عن خطر وقوع مجاعة في هذا البلد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, الحكومة اليمنية, محمد علي الحوثي, اليمن
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