العراق ينوي المشاركة بالقمة الاقتصادية في بيروت

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق سيشارك في القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت الأحد المقبل.

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "العراق سيشارك في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في لبنان الأسبوع المقبل".

وشدد عبد المهدي على اهتمام العراق بالتعامل مع الدول القريبة والبعيدة.

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وأضاف بقوله: "هناك اهتمام متزايد بالعراق وتغيير في مناخ التعامل من الدول القريبة والبعيدة".

وتستعد بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 الجاري منه، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا.

ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من يوم الأربعاء، 16 من الشهر الجاري.