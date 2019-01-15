السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم حالة امرأة

قررت هيئة كبار العلماء في السعودية، تشكيل لجنة استشارية علمية وطبية للنظر في الفتاوى ذات العلاقة بالطب والعلم.

وتشكلت اللجنة، في الاجتماع الـ 87 لهيئة كبار العلماء، أمس الاثنين، برئاسة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وتم تشكيل اللجنة الجديدة لحسم موضوع حفظ المبيض وأنسجته وبويضاته لمريضات السرطان، لغرض المحافظة على القدرة على الإنجاب قبل تعرضها للتلف الكامل أو الجزئي، من جراء استخدام العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

وتضم اللجنة عددا من أعضاء الهيئة ومن الأطباء الاستشاريين السعوديين، كما كونت لجنة أخرى لدراسة تنظيم الفتوى.

وناقشت هيئة كبار العلماء في اجتماعها موضوعات مختلفة وردتها بعد دراستها من قبل أمانة الهيئة، كما أنها استدعت مجموعة من الخبراء لاستطلاع آرائهم وتقويماتهم حول بعض الموضوعات ذات الاختصاص.

يذكر أن الموضوعات التي ناقشتها هيئة كبار العلماء منذ تاريخ إنشائها بلغت 1073 موضوعا، كما بلغت قراراتها 247 قرارا، فيما بلغت فتاوى اللجنة الدائمة المتفرعة عن هيئة كبار العلماء 28800 فتوى.