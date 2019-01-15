اليمن: 10 قتلى وجرحى بقصف مدفعي على مخيم للنازحين جنوب الحديدة

أعلنت قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص بقصف شنته جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر طبي إن "خمسة نازحين بينهم امرأتان استشهدوا وأصيب خمسة أطفال، جراء قصف مدفعية مليشيا الحوثي مخيم النازحين في مديرية الخوخة بالحديدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais الناطق باسم اعتصام "المهرة" يدعو السعودية للعودة إلى أهداف التحالف المعلنة في اليمن

وأضاف أن "مليشيا الحوثي تواصل خرقها وانتهاكها للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة".

هذا واتفق الحوثيون والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، وذلك في محادثات سلام جرت في السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.