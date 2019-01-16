اليمن... متحدث المقاومة الوطنية: كاميرات يواجه مهمة صعبة جدا في تنفيذ اتفاق الحديدة

قال ‏المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية المدعومة من التحالف، العميد صادق دويد إن رئيس فريق تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرات يواجه مهمة صعبة جدا في تنفيذ اتفاق الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأشار دويد في تغريدة على "تويتر" إلى أن ذلك "بسبب التفسير المزاجي لبنوده من قبل الحوثيين المنحرف تماما عن مضمونه والمخالف لمرجعياته"، حسب وصفه.

الجنرال باتريك كامرت رئيس فريق تنسق إعادة الإنتشار يواجه مهمة صعبة جداً في تنفيذ إتفاق الحديدة،بسبب التفسير المزاجي لبنوده من قبل الحوثيين المنحرف تماماً عن مضمونه و المخالف لمرجعياته — صادق دويد (@SDwaid) January 15, 2019

هذا واتفق الحوثيون والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، وذلك في محادثات سلام جرت في السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.