قطر تصعد لهجتها... هذه الدولة العربية "عدو"

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في تصريحات لوكالة "رويترز" أدلى بها، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر طيران في مومباي الهندية، إن الشركة لن تشتري حصة في "جت إيراويز" الهندية، مرجعا ذلك إلى أن جزءا كبيرا من شركة الطيران الهندية المثقلة بالديون مملوك لشركة "الاتحاد للطيران"، المملوكة للإمارات التي وصفها بأنها "عدو" لبلاده.

وذكر الباكر: "إن الخطوط الجوية القطرية لن تشتري حصة في "جت أيراويز" الهندية لأن جزءا كبيرا منها تملكه "الاتحاد للطيران" التابعة لعدوتنا أبو ظبي ".

وقال الباكر: "كنا سنتطلع بالتأكيد إلى الشركة إذا لم تكن الاتحاد تملك فيها حصة نسبتها 24 بالمئة".

وأضاف الباكر: "كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية سيسرها شراء حصة في "إنديغو"، أكبر شركة طيران في الهند التي تعتبر السوق الأسرع نموا للطيران في العالم".

وقال إن "الخطوط القطرية تظل أيضا مهتمة بتدشين شركة طيران مملوكة لها بالكامل في الهند، لكن هذا غير مسموح به بموجب قواعد الاستثمار الأجنبي الحالية في الهند".

وتحظر الإمارات بجانب السعودية ومصر والبحرين عمل الخطوط الجوية القطرية بها منذ يونيو/ حزيران 2017، وقت اندلاع الأزمة الخليجية، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين الإضافة إلى مصر دولة قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها تتعرض لحملة تستهدف قرارها الوطني.