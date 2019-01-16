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09:41 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

    سوريا تتوعد أردوغان بعد قراره "المارق والمتهور وغير مسؤول"

    © وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
    العالم العربي
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    ردت وزارة الخارجية السورية على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن توصله إلى تفاهم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / BERNADETT SZABO
    أردوغان: تركيا ستشكل المنطقة الآمنة شمالي سوريا
    ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله، إن "الجمهورية العربية السورية تشدد على أنها كانت وما زالت مصممة على الدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها ضد أي شكل من أشكال العدوان والاحتلال بما فيه الاحتلال التركي للأراضي السورية بكل الوسائل والإمكانيات".

    وأكد المصدر أن "محاولة المساس بوحدة سوريا لن تعتبر إلا عدوانا واضحا واحتلالا مباشرا لأراضيها ونشرا وحماية ودعما للإرهاب الدولي من قبل تركيا والذي تحاربه سوريا منذ ثماني سنوات".

    وقال البيان إن تصريحات الرئيس التركي "تؤكد مرة أخرى على أن هذا النظام راعي الإرهابيين في حوارات أستانا، لا يتعامل إلا بلغة الاحتلال والعدوان ولا يمكن أن يكون إلا نظاما مارقا متهورا غير مسؤول يتصرف بشكل مستمر بما يتناقض مع أبسط مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

    وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن توصله إلى تفاهم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء "منطقة آمنة" بشمال سوريا، مشددا على أن أنقرة "لن تسمح بوجود إرهابيين" قرب حدودها في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا كتنظيم "داعش".

    انظر أيضا:

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