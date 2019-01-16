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09:41 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    على غرار الملك سلمان... قرار عاجل من أمير قطر بشأن اللاجئين السوريين

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، قرارا أميريا بشأن اللاجئين والنازحين السوريين.

    ووجه "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 50 مليون دولار، دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

    ​وقالت الوكالة القطرية، إنه "سيتم تقديم هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية، إلى السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري".

    معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    قرار من الملك سلمان بشأن اللاجئين السوريين في الأردن
    كما سيتم توزيع مبلغ المنحة على ثلاث مرات بحيث يكون 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان، ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار.

    وأضافت أنه أيضا سيخصص 5 ملايين ريال قطري (مليون ونصف المليون دولار) من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة "أغيثوا عرسال" التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية.

    ويأتي ذلك تجاوبا مع الحملة التي أطلقتها قبل أيام جمعية قطر الخيرية، لمساعدة اللاجئين المتضررين من عاصفة ثلجية متبوعة بموجة صقيع وأمطار غزيرة في مخيمات عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا.

    وضربت العاصفة الثلجية "نورما" التي وصلت لبنان، الاثنين الماضي، عشرات المخيمات، فتأثرت كثيرا بالثلوج والأمطار والسيول.

    وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن تنفيذ قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن اللاجئين السوريين في الممكلة الأردنية الهاشمية.

     وقام مركز الملك سلمان، بتوزيع الكسوة الشتوية على 8698 فردا، من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، حيث تشير التوقعات الجوية أن المنطقة ستشهد منخفضا جويا حادا يرافقه سقوط زخات من الثلوج خلال الـ 24 الساعة المقبلة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأوضحت الوكالة الرسمية أن "المساعدات الإغاثية التي شملت، البطانيات والجاكيتات والكنزات والأطقم الشتوية والشال النسائي وبطانيات الأطفال، التي تلبي الاحتياجات الشتوية الأساسية لأسر اللاجئين".

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