دولة خليجية تمتلك ربع الاحتياطي العربي من الذهب

وقالت الصحيفة السعودية في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، إن السعودية استحوذت على ربع احتياطي الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 323.1 طن، بنسبة تقدر بـ 24.9% من الاحتياطي العربي البالغ نحو 1.3 ألف طن.

© Fotolia / Arabimages لهذا السبب... أسعار الذهب ترتفع

ويشكل احتياطي السعودية من الذهب شكل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 1% من الاحتياطيات العالمية البالغة 33.64 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 3.9% من الاحتياطي العالمي، وفقا للتقرير ، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتحتل السعودية المرتبة الـ 14 عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطي الدول من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أربع دول عربية زادت احتياطياتها من الذهب خلال عام، تصدرها العراق بـ6.5 طن، والأردن بـ6.2 طن. فيما زادت قطر بـ1.6 طن، ومصر بـ1.2 طن، بهذا تكون السعودية الأولى عربيا في هذا الصدد، لبنان ثم الجزائر وليبيا ثم العراق.

وفي المرتبة السادسة جاءت الكويت ثم مصر والأردن وقطر، وعاشرا سوريا ثم المغرب تلتها الإمارات وتونس في المرتبة الـ 13 باحتياطي يصل إلى 6.8 طن، يشكل 0.5 %، ثم البحرين واليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 %، وفي المراتب الـ16 والـ17 والـ18 عربيا، جاءت موريتانيا وعُمان وجزر القمر.