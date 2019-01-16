العالم مديون بأكثر من 3 أمثال حجم إنتاجه

قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، إن إجمالي ديون العالم ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أمثال إنتاجه.

وأكد مسؤولون بالمعهد أن الزيادة في الديون العالمية تزيد المخاوف، فبحسب التقرير "وصل إجمالي الديون العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12% عن 2016، ويعني هذا وصول معدل الدين العالمي إلى 318% من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، وهو ما يقل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320%."

244 تريليون دولار ديون العالم حتى نهاية الربع الثالث

تقترب من تحقيق مستوى قياسي

وهي أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 318%

الديون السيادية (اي ديون الدول) بلغت 65 تريليون دولار مرتفعة 37 تريليونا في 10 سنوات — د. عٓليِْ هَاديِّ جوُدهًَْ ٌ📊 (@ali_hadi_j) January 16, 2019

وزادت حسب بيانات المعهد التى نشرتها صحيفة البيان الإماراتية، ديون الدول المتقدمة بما في ذلك الحكومات والأسر والشركات.

وبلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي 46 تريليون دولار بزيادة 30 % عن مستوى 2016.

وتعتبر الصين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.