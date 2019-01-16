قطر تكشف أسباب زيارة بن علوي والزياني وعلاقتها بـ"أزمة المقاطعة"

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد بلاده لدعم استمرار العمل في لجان مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من إجراءات دول المقاطعة التي وصفها بـ"غير العادلة".

© REUTERS / NEIL HALL بعد تصريحات قطر والسعودية... الإمارات تعلق على مصير مجلس التعاون الخليجي

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وفقا لقناة " الجزيرة "، أن "زيارة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إلى الدوحة قبل أيام، تأتي ضمن جهود بلاده لتفعيل هذه اللجان".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، وصل إلى الدوحة مساء السبت الماضي، برفقة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، وأجرى مباحثات في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، تناولا خلالها آخر مستجدات الأزمة الخليجية.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب جولة أجراها الزياني وبن علوي في المنطقة، شملت الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وتناولت المحطات الأربع بحث وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.