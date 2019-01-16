قطر تكشف أسباب زيارة بن علوي والزياني وعلاقتها بـ"أزمة المقاطعة"

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، وصل إلى الدوحة مساء السبت الماضي، برفقة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، وأجرى مباحثات في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، تناولا خلالها آخر مستجدات الأزمة الخليجية.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب جولة أجراها الزياني وبن علوي في المنطقة، شملت الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وتناولت المحطات الأربع بحث وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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