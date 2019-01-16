"نورما" تجلب آلاف السياح السعوديين إلى لبنان

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن كيدانيان قوله، خلال مداخلة إذاعية، بأن لبنان شهد خلال العام 2018 ارتفاعا كبيرا في عدد الخليجيين من سعوديين وكويتيين؛ إذ ارتفعت نسبة السعوديين خلال ديسمبر/كانون الأول 2018 فقط بنسبة 247 %، أي نحو 7500 مواطن سعودي مقارنة بـ1200 في 2017م، وتابع:
في سياق آخر، اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري أن لبنان يجب أن يلعب دورا بإعادة إعمار سوريا والعراق، مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستعقد في موعدها في 19 و20 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن أهمية القمة العربية الاقتصادية أنها تعقد في وقت لبنان بحاجة لدعم اقتصادي، وهذا الأمر تبلور في مؤتمر "سيدر"، كما أن لبنان يعد خطة اقتصادية ستكون حيز التنفيذ في الحكومة الجديدة".
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