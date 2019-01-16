"نورما" تجلب آلاف السياح السعوديين إلى لبنان

صرح وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، بأن "عاصفة نورما والعواصف التي سبقتها أدت إلى انطلاق موسم التزلج باكرا في بلاده هذا العام بشكل مميز، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين عانى فيهما لبنان قلة السياح".

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن كيدانيان قوله، خلال مداخلة إذاعية، بأن لبنان شهد خلال العام 2018 ارتفاعا كبيرا في عدد الخليجيين من سعوديين وكويتيين؛ إذ ارتفعت نسبة السعوديين خلال ديسمبر/كانون الأول 2018 فقط بنسبة 247 %، أي نحو 7500 مواطن سعودي مقارنة بـ1200 في 2017م، وتابع:

© REUTERS / Ronen Zvulun قصة الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل وسوريا

"إضافة إلى المواطنين العرب الذين استغلوا عطلة رأس السنة التي توافقت مع فترة العاصفة، فإننا سنجذب عددا كبيرا من الأوروبيين الذين يمارسون هذه الرياضة"، لافتا إلى أن لبنان متميز على صعيد رياضة التزلج، وهناك تنسيق بين بعض المناطق اللبنانية مثل كفردبيان ودول أوروبية.

في سياق آخر، اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري أن لبنان يجب أن يلعب دورا بإعادة إعمار سوريا والعراق، مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستعقد في موعدها في 19 و20 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن أهمية القمة العربية الاقتصادية أنها تعقد في وقت لبنان بحاجة لدعم اقتصادي، وهذا الأمر تبلور في مؤتمر "سيدر"، كما أن لبنان يعد خطة اقتصادية ستكون حيز التنفيذ في الحكومة الجديدة".