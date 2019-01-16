رفع السرية عن راتب رئيس الجمهورية العراقي

رفع العراق السرية عن راتب رئيس الجمهورية، وذلك بعد اجتماع لمجس الوزراء العراقي.

ورفع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، السرية عن تقرير للرقابة المالية يخص رئيس الجمهورية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy العراق ينوي المشاركة بالقمة الاقتصادية في بيروت

وأصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا برفع السرية عن تقرير لديوان الرقابة المالية عن "الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية وأعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء"، حسب موقع السومرية نيوز

وأضاف رئيس الوزراء أنه "وجه برفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين ما بذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير".

وقال مكتب عبد المهدي في بيان أن "مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وبين أن "الأخير قدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم إلى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الأيام الماضية".