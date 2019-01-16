رفع السرية عن راتب رئيس الجمهورية العراقي

ورفع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، السرية عن تقرير للرقابة المالية يخص رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه "وجه برفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين ما بذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير".
وقال مكتب عبد المهدي في بيان أن "مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وبين أن "الأخير قدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم إلى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الأيام الماضية".
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