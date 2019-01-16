انفجار في منبج السورية وقع أثناء مرور دورية للقوات الأمريكية وهناك إصابات (فيديو)

أكدت مصادر أهلية في مدينة منبج السورية لوكالة "سبوتنيك" أن الانفجار الضخم الذي ضرب وسط المدينة قبل قليل أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

​وصرح ما يسمى بـ"المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها" بأن الانفجار وقع بالقرب من دورية للتحالف في المدينة وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك إصابات.

مقتل 6 أشخاص حتى الان وإصابة 19 آخرين نتيجة انفجار وسط مدينة منبج استهدف دورية للقوات الأمريكية امام مطعم قصر الامراء pic.twitter.com/xmzstxQjFy — مهاب ناصر (@Mohab_Nasser2) January 16, 2019

وقالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن حوامة أمريكية تهبط في سوق منبج لنقل الجرحى وأخرى تحلق مع تواجد للطيران الحربي في الجو. في حين ذكرت وسائل إعلام وقوع ست قتلى جراء الانفجار المذكور.

​وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دوى في منبج السورية بالقرب من منطقة السوق، انفجار وصفته بعض المصادر بالـ"ضخم" وذلك أثناء تواجد قياديين مما يسمى "مجلس منبج العسكري" مع وفد لم تحدد هويته.