وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء إلى معبر نصيب

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الى معبر نصيب الحدودي.
وكان مركز المصالحة الروسي قد أعلن، يوم الإثنين، على ان أكثر من 1.1 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.
وجاء في نشرة المركز بأنه "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1166 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 398 لاجئا (120امرأة و203 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 768 شخصا (230
امرأة و392 طفلا) عادوا من الأردن، عبر معبر نصيب.
وأفاد البيان أيضا بأن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على السكان المحليين.
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