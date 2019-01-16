جرحى في موجة مظاهرات بالسودان

واصل محتجون سودانيون التظاهر، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، مما أدى إلى سقوط جرحى.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل، في مظاهرات مسائية خرجت ليل الثلاثاء، حسب موقع سودان تربيون.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah باحث: التغيير قادم وعلى العالم دعم الاستقرار في السودان

ونشرت الشرطة عشرات من السيارات المحملة بالجنود، مما أدى إلى كر وفر بين القوات والمتظاهرين.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.