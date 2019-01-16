الاستخبارات العراقية تعلن القبض على أحد قادة "داعش" في الرمادي

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الاستخبارات العراقية أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ألقت القبض على أحد الإرهابيين المهمين، والذي كان يعمل مع عصابات داعش الارهابية، بصفة مسؤول العشائر العراقية في الرمادي".

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وكان القيادي الإرهابي يقوم بإيصال المعلومات عن العشائر وتحركات أبنائها، كما تكفل بمهمة الترويج لأفكار وأعمال داعش بين العشائر وخاصة في ناحية المحمدي بالرمادي.

وأوضح البيان أن "عملية القبض على الإرهابي تمت بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة أشارت لتواجده في منطقة الطرابشة بالرمادي — الأنبار".

وأشار البيان إلى أنه المقبوض عليه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش".

لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.