الحريري يوجه مذكرة عاجلة إلى روحاني

وجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالبه فيها للإفراج عن سجين لبناني.

واستقبل الحريري، في "بيت الوسط" سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، وسلمه مذكرة موجهة للرئيس الإيراني حسن روحاني تطالبه بالإفراج عن السجين اللبناني نزار زكا، وذلك وفقا لصحيفة "المستقبل" اللبنانية.

© Sputnik . Ashraf Kamal لبنان يعترض على بيان الجامعة العربية حول إيران و"حزب الله"

وقضت محكمة إيرانية، في سبتمبر/أيلول عام 2016، على اللبناني نزار زكا بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 4.2 ملايين دولار، بعد إدانته بالتعاون ضد الدولة.

وزار نزار زكا طهران بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، لحضور مؤتمر هناك، إلا أنه اختفى بعد المؤتمر في ظروف غامضة.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية، في نوفمبر/تسرين الثاني عام 2015، أن "نزار زكا معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين".