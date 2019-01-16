الحريري يوجه مذكرة عاجلة إلى روحاني

واستقبل الحريري، في "بيت الوسط" سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، وسلمه مذكرة موجهة للرئيس الإيراني حسن روحاني تطالبه بالإفراج عن السجين اللبناني نزار زكا، وذلك وفقا لصحيفة "المستقبل" اللبنانية.
وزار نزار زكا طهران بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، لحضور مؤتمر هناك، إلا أنه اختفى بعد المؤتمر في ظروف غامضة.
وأعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية، في نوفمبر/تسرين الثاني عام 2015، أن "نزار زكا معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين".
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